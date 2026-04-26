POL-PDNR: Vorfahrtsunfall - Fahrerin leicht verletzt

Linz / Leubsdorf (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde am Bahnhof in Linz ein nicht zugelassener Mini Cooper, Farbe: silber entwendet. Der PKW wurde bereits am Samstagmorgen durch Anwohner im Bereich Leubsdorf festgestellt und der Polizei Linz gemeldet. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der PKW sich zu Reparaturzwecken in Linz befand. Er war nicht verschlossen und der Schlüssel ...

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