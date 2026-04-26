Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Entwendeter PKW wieder aufgetaucht

Linz / Leubsdorf (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde am Bahnhof in Linz ein nicht zugelassener Mini Cooper, Farbe: silber entwendet. Der PKW wurde bereits am Samstagmorgen durch Anwohner im Bereich Leubsdorf festgestellt und der Polizei Linz gemeldet. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der PKW sich zu Reparaturzwecken in Linz befand. Er war nicht verschlossen und der Schlüssel befand sich im Fahrzeug. Bisher unbekannte Täter wurden wohl auf diesen Umstand aufmerksam und fuhren mit dem Fahrzeug in Richtung Leubsdorf. Aufgrund der erheblichen Mängel am Fahrzeug blieben der/die Täter dann letztlich in Leubsdorf liegen und entfernten sich unerkannt. Zeugen die im Bereich Linz Bahnhof oder Leubsdorf verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem silbernen Mini Cooper gehabt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter pilinz@polizei.rlp.de oder 02644-9430 zu melden.

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