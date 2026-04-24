Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Tätersuche nach Verkehrsunfallflucht in Daaden
Daaden (ots)
Am Freitag, den 24.04.2026, kam es zwischen 09:55 Uhr und 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Daaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den PKW einer 70-Jährigen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Sollten Hinweise zum potentiellen Tatfahrzeug oder dem Täter vorliegen wird um Mitteilung an die Polizei gebeten.
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