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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tätersuche nach Verkehrsunfallflucht in Daaden

Daaden (ots)

Am Freitag, den 24.04.2026, kam es zwischen 09:55 Uhr und 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Daaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den PKW einer 70-Jährigen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Sollten Hinweise zum potentiellen Tatfahrzeug oder dem Täter vorliegen wird um Mitteilung an die Polizei gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Ch. Simon

Telefon: 02741/9260

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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