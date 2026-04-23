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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kausen (ots)

Am 22.04.2026 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad die L304 aus Isenburg kommend in Richtung Kausen. In einer Linkskurve kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Durch den Unfall wurde der Fahrer leichtverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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