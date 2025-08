Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - BS alkoholisiert und ohne Führerschein

Erpel (ots)

Am 03.08.25 gegen 05:07 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei Linz am Rhein, dass sie durch ein lautes Geräusch vor dem Fenster in der Sonnenstraße 7 in Erpel geweckt worden sei. Sie konnte einen silbernen PKW mit lautem Motorgeräusch wegfahren sehen. Die Beamten der Polizei Linz stellten an der Tatörtlichkeit eine Beschädigung an einem geparkten PKW fest. Durch direkt eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der verursachende PKW ebenfalls in Erpel festgestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen verdichtete sich der Tatverdacht gegen einen 24-jährigen Mann aus Vettelschoß. Er besitzt keine Fahrerlaubnis und war zudem alkoholisiert, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.

