Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 04.03.2023

Betzdorf (ots)

Steinebach

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 03.02.2023, 08.00 h, K 116, Steinebach Ein 22-jähriger und ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die K 116 aus Richtung Steinebach kommend in Fahrtrichtung Elkenroth. Als der 22-jährige nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und seine Fahrt verlangsamte, deutete der 53-jährige dieses Verhalten falsch und überholte den Vorausfahrenden beim Abbiegevorgang. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von 5.500.- EUR entstand.

Betzdorf

Sachbeschädigungen zwischen 02.02.23, 14.00 h, und 03.02.2023, 10.30 h, in Betzdorf, Viktoriastraße Von bislang unbekannten Tätern wurden in Nähe einer Fußgängerunterführung eine Lüftungseinrichtung, das Fallrohr einer Dachrinne und eine Steinabdeckung beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von rund 2.500.- EUR. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Bitte melden unter 02741/926-0.

Wallmenroth

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 03.02.2023, 15.50 h, B 62, Wallmenroth Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 62 aus Richtung Betzdorf kommend in Fahrtrichtung Wallmenroth. Ausgangs der Linkskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 65-jährigen. Es entstand Sachschaden von ca. 20.000.- EUR.

Dauersberg

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 03.02.2023, 13.40 h, auf der K 107, Dauersberg Ein 22-jähriger Busfahrer und eine 74-jährige Pkw-Fahrerin befuhren die K 117 zwischen Dauersberg und Elben in entgegengesetzter Fahrtrichtung, als sich ihre beiden Fahrzeuge in einer langgezogenen Kurve auf der engen Straße seitlich streiften. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 5.500.- EUR.

Betzdorf

Diebstahl am 02.02.2023, zwischen 21.00 und 21.30 h, in Betzdorf, Freiherr-vom-Stein-Straße Von bislang unbekannten Tätern wurde ein kurzzeitig hinter dem Anwesen abgestelltes Mountainbike der Marke "Conway" (26 Zoll, silber) gestohlen und gegen ein Kinderfahrrad quasi ausgetauscht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die sich bitte unter 02741/926-0 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell