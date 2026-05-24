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POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 56-Jährigem - Nachtrag Bild des Vermissten

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 56-Jährigem - Nachtrag Bild des Vermissten
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Alzey (ots)

ergänzend zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem 56-Jährigen, der im Raum Alzey vermisst ist, wird hiermit das Bild des Vermissten nachgesteuert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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  • 24.05.2026 – 15:43

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