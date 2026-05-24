POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 56-Jährigem - Nachtrag Bild des Vermissten
Alzey (ots)
ergänzend zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem 56-Jährigen, der im Raum Alzey vermisst ist, wird hiermit das Bild des Vermissten nachgesteuert.
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