POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach 56-Jährigem - Nachtrag Bild des Vermissten

Mainz (ots) - Am Freitag gegen 11:15 Uhr fiel in der Poststelle des Ministeriums des Innern am Schillerplatz in Mainz eine verdächtige Postsendung auf, von der potenziell eine Gefahr hätte ausgehen können. Wie sich durch eine Untersuchung durch Spezialisten des LKA herausstellte, war der Inhalt des Poststücks jedoch ungefährlich. Es handelte sich somit um einen Fehlalarm. Auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst ...

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