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POL-PPMZ: Mainz - Öffentlichkeitfahndung nach vermisstem 80-Jährigen

POL-PPMZ: Mainz - Öffentlichkeitfahndung nach vermisstem 80-Jährigen
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Mainz (ots)

Seit Dienstag, 21.04.2026, wird der 80-jährige Heinz Gerd P. vermisst. Er verließ am Dienstag, 21.04.2026 gegen 11:30 Uhr das Marienhausklinikum Mainz. Zuletzt wurde der Vermisste dort gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Beschreibung des Vermissten: ca. 180cm, 80 Jahre, europäisches Aussehen, kurze hellgraue Haare, trägt Brille, eine dunkelblaue Windjacke und OP-Bändchen am Arm. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65 - 33312 an den Kriminaldauerdienst Mainz zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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