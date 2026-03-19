Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: In Einfamilienhaus in Mainz-Finthen eingebrochen

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 18.03.2026, wurde der Polizei gemeldet, das im Bereich Katzenberg in Mainz-Finthen in ein Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht abschließend geklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten bislang unbekannte Täter zunächst, in ein benachbartes Wohnhaus einzudringen, was jedoch misslang. In der Folge gelangten sie über angrenzende Grundstücke und Balkone zu einem weiteren Objekt, hebelten dort ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Die Ermittlungen, auch zu möglichem Stehlgut, dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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