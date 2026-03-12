PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Handtasche entwendet

Alzey (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Alzey. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem 11.03.2026, 19:30 Uhr, und dem 12.03.2026, 03:16 Uhr, mit einem Stein die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Antoniterstraße ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Unmittelbar im Bereich des Einstiegs entwendeten die Täter eine im Schaufenster ausgestellte Handtasche im Wert von etwa 2.500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich der oder die Täter lediglich kurz in den Innenraum des Geschäftes begaben und anschließend über die eingeschlagene Schaufensterscheibe wieder entfernten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

