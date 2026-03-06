PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ergänzung zur Vermisstenfahndung nach 11-Jährigem

Mainz (ots)

Es folgt eine Ergänzung zur am gestrigen Abend veröffentlichten Vermisstenfahndung nach einem 11-Jährigen mit Foto.

Die Öffentlichkeitsfahndung samt Lichtbild des Vermissten findet sich hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-d526ec95c67d0a1938c268588032a692

Die Ursprungsmeldung findet sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6229849

HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 05.03.2026 – 21:07

    POL-PPMZ: Mainz - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 11-jährigen Jungen

    Mainz (ots) - Seit Donnerstag, 05.03.2026, wird der in Jugenheim in Rheinhessen wohnhafte 11-jährige Kianoush K. vermisst. Er verließ am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 15:45 Uhr unerlaubt einen Tagesausflug seiner Wohngruppe in Mainz und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Zuletzt gesehen wurde er am Münsterplatz in Mainz. Durch die bisherigen polizeilichen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:05

    POL-PPMZ: Mehrere Rollerdiebstähle im Mainzer Stadtgebiet

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren Diebstählen und Sachbeschädigungen an Motorrollern und Kleinkrafträdern. Betroffen waren insbesondere die Stadtteile Oberstadt, Bretzenheim und Altstadt. In der Alfred-Mumbächer-Straße in Bretzenheim wurde zwischen Montag, 03.03.2026, und Dienstag, 04.03.2026, ein Roller entwendet, ...

    mehr
