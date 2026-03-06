Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ergänzung zur Vermisstenfahndung nach 11-Jährigem

Mainz (ots)

Es folgt eine Ergänzung zur am gestrigen Abend veröffentlichten Vermisstenfahndung nach einem 11-Jährigen mit Foto.

Die Öffentlichkeitsfahndung samt Lichtbild des Vermissten findet sich hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-d526ec95c67d0a1938c268588032a692

Die Ursprungsmeldung findet sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6229849

HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell