POL-PPMZ: Ergänzung zur Vermisstenfahndung nach 11-Jährigem
Mainz (ots)
Es folgt eine Ergänzung zur am gestrigen Abend veröffentlichten Vermisstenfahndung nach einem 11-Jährigen mit Foto.
Die Öffentlichkeitsfahndung samt Lichtbild des Vermissten findet sich hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-d526ec95c67d0a1938c268588032a692
Die Ursprungsmeldung findet sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6229849
HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.
