Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisstenfahndung nach einer 17-Jährigen aus Wiesbaden

Wiesbaden/Mainz (ots)

Das Polizeipräsidium Westhessen hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer 17-Jährigen aus Wiesbaden veröffentlicht. Die Vermisste hat auch Bezüge nach Mainz. Die Kriminalpolizei aus Wiesbaden bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Die Pressemeldung der Kolleginnen und Kollegen aus Hessen sowie ein Foto der Vermissten finden sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/6143877

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

