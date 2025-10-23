POL-PPMZ: Vermisstenfahndung nach einer 17-Jährigen aus Wiesbaden
Wiesbaden/Mainz (ots)
Das Polizeipräsidium Westhessen hat eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer 17-Jährigen aus Wiesbaden veröffentlicht. Die Vermisste hat auch Bezüge nach Mainz. Die Kriminalpolizei aus Wiesbaden bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.
Die Pressemeldung der Kolleginnen und Kollegen aus Hessen sowie ein Foto der Vermissten finden sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/6143877
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle
Telefon: 06131 / 65-30022
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz
Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell