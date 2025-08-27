Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-Jähriger

Mainz-Hartenberg Münchfeld (ots)

Seit Mittwoch, 27.08.2025, wird die in Mainz wohnende 49-jährige "Birgit S." vermisst. Sie verließ am Mittwochmorgen unbemerkt ihre Wohnanschrift in Mainz-Hartenberg-Münchfeld. Seitdem ist der Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Beschreibung der Vermissten: Birgit S., 49 Jahre, 165-170cm groß, von schlanker Statur, brünette lange Haare, Brille, mutmaßlich bekleidet mit einer Jeans, einem T-Shirt und einem großen Rucksack. Ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung oder per Direktlink: https://s.rlp.de/iUCH6oR Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65 33312 an die Kriminalpolizei Mainz, Valenciaplatz 2 zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! HINWEIS: Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell