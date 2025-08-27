PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-Jähriger

Mainz-Hartenberg Münchfeld (ots)

Seit Mittwoch, 27.08.2025, wird die in Mainz wohnende 49-jährige 
"Birgit S." vermisst. Sie verließ am Mittwochmorgen unbemerkt ihre 
Wohnanschrift in Mainz-Hartenberg-Münchfeld. Seitdem ist der 
Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Durch die 
bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden 
werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. 

Beschreibung der Vermissten: 
Birgit S., 49 Jahre, 165-170cm groß, von schlanker Statur, brünette 
lange Haare, Brille, mutmaßlich bekleidet mit einer Jeans, einem 
T-Shirt und einem großen Rucksack. 
Ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: 
https://www.polizei.rlp.de/fahndung oder per Direktlink: 
https://s.rlp.de/iUCH6oR 

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, 
werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65 33312 an die 
Kriminalpolizei Mainz, Valenciaplatz 2 zu wenden. Wenn Sie die 
Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen 
Sie über den Notruf 110 die Polizei! 

HINWEIS: 
Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt 
ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der 
Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir 
die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild 
zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu 
löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

