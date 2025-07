Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 78-jährigen Vermissten

Worms/Guntersblum (ots)

Seit dem heutigen Vormittag wird der 78-jährige Wolfgang Z. aus Worms vermisst. Herr Z. wurde zuletzt heute, gegen 14.00 Uhr, in Guntersblum gesehen. Herr Z. ist an Demenz erkrankt und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet. Herr Z. hat Bezüge zu verschiedenen Orten in Rheinhessen. Hier konnte die Polizei ihn nicht antreffen. Herr Z. wird wie folgt beschrieben:

- 1,75m groß - hagere Statur - weißgraue Haare - Oberlippenbart - bekleidet mit blau-weiß-kariertem Hemd, Jeans und braunen Schuhen

Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Z. bitte telefonisch an die Kriminalpolizei Mainz unter 06131 6533312

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell