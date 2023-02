Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt, Mülltonnenbrandserie - Staatsanwaltschaft lobt Belohnung aus

Mainz - Neustadt (ots)

In Zusammenhang mit der bisher ungeklärten Mülltonnenbrandserie in der Mainzer Neustadt lobt die Staatsanwaltschaft Mainz eine Belohnung in Höhe von 5.000,- EUR aus. In der seit Januar 2022 andauernden Brandserie, ist es mittlerweile zu über 60 einzelnen Bränden gekommen. Hierdurch sind neben mehr als 100 Mülltonnen, auch eine Garage und Fahrzeuge beschädigt worden. Drei Menschen erlitten durch das Einatmen von Rauchgas Beeinträchtigungen. Der wirtschaftliche Gesamtschaden liegt mittlerweile bei über 200.000,- EUR. Trotz zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung und intensiver Ermittlungen der Polizei, konnte bisher kein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat nun eine Belohnung in Höhe von 5.000,- EUR für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder Ermittlung des/der Täter führen, ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Mit Flyern und Plakaten informiert die Polizei Mainz ab Dienstag, 14. Februar 2023 nun auf einem neuen Weg die Bewohnerinnen und Bewohner der Mainzer Neustadt. Die Polizei bittet die Menschen darum, Hinweise in Zusammenhang mit den Bränden mitzuteilen. Insbesondere geht es der Polizei dabei um Hinweise zu Personen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen, sich damit brüsten oder selbst weitere Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 2 Telefon: 06131-65 4210 Mail: pimainz2@polizei.rlp.de oder via Kontaktformular auf der Fahndungsseite der Polizei Rheinland-Pfalz: https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht In dringenden Fällen, zum Beispiel bei der Entstehung eines Brandes, ist der Notruf der Polizei - 110 - oder der Notruf der Feuerwehr - 112 - zu wählen.

