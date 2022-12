Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Mainz (ots)

Am 02.12.2022 kam es gegen 18.20 Uhr im Kreuzungsbereich der L427 / L426 (Ober-Olmer Forsthaus) zu einem Zusammenstoß zwischen dem 27-Jährigen Fahrer eines Opel Corsa und der 43-Jährigen Fahrerin eines Ford Focus. In Folge dessen wurden beide Fahrzeuge in die dort befindliche Bushaltestelle geschleudert, welche hierdurch beschädigt wurde. Der Opel Corsa kommt auf dem Dach zum Liegen. Die zuständige Dienststelle hat die Ermittlungen in Bezug auf den genauen Unfallhergang und die Unfallursache aufgenommen. Zum Berichtszeitpunkt gilt der 27-Jährige Fahrer als schwerverletzt, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Die 43-Jährige ist leichtverletzt, das 12-Jährige Kind auf dem Beifahrersitz blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell