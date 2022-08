Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus mit Friseursalon

Klein-Winternheim (ots)

Noch steht nicht genau fest, wie der oder die unbekannten Täter in ein Haus in der Straße Auf der Warth in Klein-Winternheim eingebrochen sind. Dafür lässt sich die Tatzeit relativ eng eingrenzen. Als der Wohnungsinhaber am Montagmorgen, 15.08.2022, gegen 05:30 Uhr das Wohnhaus, in dem sich im Erdgeschoss ein Friseursalon befindet, verlässt, war noch alles in Ordnung. Als gegen 09:50 Uhr ein Verwandter das Objekt betritt, stellte dieser fest, dass die komplette Wohnung durchwühlt war. Entwendet wurde Bargeld, sowohl aus dem Wohnhaus, als auch aus der Kasse des Friseursalons.

Wer sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell