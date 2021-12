Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Straßenbahn kollidiert mit PKW - eine Person verletzt

Bild-Infos

Download

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Nachmittag kollidierte in der Saarstraße eine Straßenbahn mit einem PKW. Eine 80-Jährige PKW-Führerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Gegen 13:20 Uhr fuhr die 80-Jährige aus Mainz mit ihrem PKW die Saarstraße stadteinwärts und wollte nach rechts Richtung Koblenzer Straße abfahren. Hierbei übersah sie die parallel zur Saarstraße fahrende und den Zubringer zur Koblenzer Straße querende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW der 80-Jährigen drehte sich und kam auf der Gegenspur zum Stehen. Der 37- Fahrer der Straßenbahn und die Fahrgäste wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die 80-Jährige stand nach dem Unfall unter Schock und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 90 Minuten) war der Zubringer von der Koblenzer Straße in Richtung Saarstraße gesperrt. Es bildete sich leichter Rückstau. Am PKW der 80-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell