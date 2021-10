Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 16-jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Mainz (ots)

Seit dem Morgen des 09.10.2021 wird die 16-jährige Luna Marie R. vermisst. Wahrscheinlich ist die Vermisste mit ihrem schwarzen Fahrrad im Bereich Mainz unterwegs. Luna Marie R. ist 164 cm groß, schlank und hat blonde, kinnlange Haare.

Bekleidet ist sie wie folgt:

- schwarz-weiß gestreifter Pullover - schwarzes T-Shirt mit Sterne, Sonne, Mond - einem schwarzen Minirock - schwarz-weiße Netzstrumpfhose - schwarze Turnschuhe

Falls Sie die junge Frau gesehen haben oder ihren Aufenthaltsort kennen, wenden Sie sich bitte an die Notrufnummer 110, an den Kriminaldauerdienst Mainz (Tel.: 06131 653630) oder an jede andere Polizeidienststelle.

