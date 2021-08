Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Lörzweiler (ots)

Während sich die Hauseigentümer in Urlaub befanden, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Lörzweiler ein.

Zwischen Freitag, den 06.08.2021 und Donnerstag, den 12.08.2021 drangen die bislang unbekannten Täter über eine eingeschlagene Scheibe in der Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Objekts in das Wohngebäude ein.

Im Anschluss durchwühlten sie sämtliche Räume und verließen den Tatort unerkannt.

Hinweise zu etwaigem Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

