Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte Bahnleiche - Wer kann Angaben zur Identität des Verstorbenen machen?

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 22.04.2021, kam es gegen 23:30 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen 55291 Saulheim und 55268 Nieder- Olm in Fahrtrichtung Mainz zu einem tödlichen Zusammenstoß mit einem Zug und einer männlichen Person. Trotz umfangreicher polizeilicher Ermittlungsmaßnahmen konnte die Identität des Verstorbenen bis heute nicht geklärt werden.

Lichtbilder der getragenen Kleidungsstücke sind zu Identifizierungszwecken unter diesem Link veröffentlicht:

https://www.polizei.rlp.de/de/fahndung/detailansicht/news/detail/News/unbekannte-bahnleiche-wer-kann-angaben-zur-identitaet-des-verstorbenen-machen/

Der Mann ist ca. 25- 40 Jahre alt, dunkelbraune Haare, Vollbart, trug eine gefütterte olivfarbene Kapuzenjacke der Marke EDC, anthrazitfarbene Kapuzenjacke der Marke Adidas mit Reißverschluss (Größe L), rotkariertes Hemd der Marke S. Oliver (Größe M), schwarze Jeanshose der Marke Tom Tailor, schwarzer Ledergürtel der Marke G- Star, olivfarbene Schuhe der Marke Adidas (Größe 42), neuwertige rote Basecap des Fußballvereins Mainz 05

Mitgeführt wurden ein Schlüsselbund mit sechs Schlüsseln und Flaschenöffner, eine Zigarettenpackung der Marke Marlboro, eine Mund-Nasen-Maske, weiß- grünes Feuerzeug "Clipper"

Wer sachdienliche Hinweise zur Identität des Verstorbenen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms(at)polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell