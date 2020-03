POL-PPMZ: Mainz, Polizei Mainz bittet um Unterstützung bei Vermisstensuche

Polizeipräsidium Mainz

Polizei Mainz bittet um Unterstützung bei Vermisstensuche

Mainz

Mittwoch, 04.03.2020

Seit dem 03.03.2020 wird der 51-jährige Eckhard M. aus dem Raum Bad Kreuznach vermisst. Er hat im Laufe des Dienstags die Augenklinik des Universitätsklinikums Mainz ohne Ankündigung verlassen. Der Vermisste weist eine Wunde am linken Auge und eine Einblutung am rechten Auge auf. Er ist ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur. Seine Haare sind grau/braun, vorne kurz und hinten etwas länger geschnitten. Beim Verlassen der Klinik war er mit einem blauen Rollkragenpullover mit weißen Punkten und Reisverschluss am Kragen, einer blauen Jeans und braunen Wanderschuhe bekleidet. Herr M. ist dringend auf Medikamente angewiesen. Aufgrund seiner Gesamtkonstitution ist es möglich, dass er eine Kontaktaufnahme als Bedrohung ansieht und abweisend reagiert.

Wer den Vermissten seit gestern gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wendet sich bitte an den Kriminaldauerdienst Mainz (06131-653633), jede andere Polizeidienststelle oder den Notruf der Polizei.

