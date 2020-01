Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermisstenfahndung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms (ots)

Seit gestern Nachmittag, dem 24.01.2020, 16.00 Uhr, wird die 68-jährige Julie Müller aus Worms-Pfeddersheim vermisst. Sie wurde zuletzt an der Bushaltestelle am Wormser Festplatz, welcher unweit ihrer Arbeitsstelle liegt, gesehen. Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und dringend ärztliche Hilfe benötigen. Da alle bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Antreffen von Frau Müller geführt haben, hat sich die Polizei zur Öffentlichkeitsfahndung entschlossen. Frau Müller ist ca. 160 cm groß, hat eine kräftige Statur, dunkle glatte Haare, bekleidet war sie zuletzt mit einer braunen Kapuzenjacke sowie braunen Stiefeln. Die Vermisste führte zudem eine braune Handtasche mit sich. Falls Sie Hinweise zum derzeitigen Aufenthalt geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Worms unter der Tel.-Nr. 06241-8520.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell