Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gewalttätiger Schwarzfahrer

Mainz (ots)

(Mainz-Gonsenheim) Am 10.05.2019 gegen 19:40 Uhr wurde die Polizei Mainz in die Elbestraße gerufen, da dort eine männliche Person ohne gültigen Fahrausweis in der Straßenbahn festgestellt worden war. Vor Ort zeigte sich der alkoholisierte 60jährige den eingesetzten Beamten gegenüber sehr aggressiv und verweigerte die Herausgabe der Personalien. Im Rahmen der nun folgenden Durchsuchung seiner Person schlug er mit Fäusten nach den Beamten, konnte jedoch keinen Treffer landen. Somit musste er zur Ausnüchterung den Rest der Nacht bei der Polizei verbringen.

