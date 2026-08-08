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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

A61 - Daxweiler (ots)

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A61 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Wohnmobil mitsamt Wohnanhänger. Bei der Einfahrt zum Baustellenbereich kurz nach der Anschlussstelle Rheinböllen in Fahrtrichtung Ludwigshafen werden die vorherigen drei Fahrstreifen auf zwei verkürzt. Ein PKW mit niederländischem Kennzeichen bemerkte dies offenbar zu spät und kollidierte dort mit aufgestellten Warnbaken. Im Zuge dieser Kollision kam es wohl auch zu einer Beschädigung des anderen Fahrzeuggespanns. Der Fahrer des Gespanns bemerkte die Beschädigung jedoch erst bei seiner nächsten Pause, die dieser erst 90 Minuten nach dem Vorfall durchführte. Der Fahrer des PKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06732 912-0
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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