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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Ingelheim am Rhein, A60 - Verkehrsunfall mit Taxi

Heidesheim (ots)

Am Freitag, den 07.08.2026, kam es gegen 17:10 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen auf Höhe der Anschlussstelle Ingelheim-West zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen PKW und einem Taxi in der Farbe Elfenbein. Zur Klärung des genau Unfallhergangs werden Zeugen, welche den Verkehrsunfall gesehen haben, gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation in Heidesheim unter der 06132/950-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim,
Telefon: 06132 - 950-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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