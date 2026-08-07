POL-VDMZ: Ingelheim am Rhein, A60 - Verkehrsunfall mit Taxi

A61 - Westhofen (ots) - Am Sonntag, 02.08.2026, kam es auf dem Autobahnrastplatz Rotenstein auf der BAB 61 zu einem Fahrzeugbrand, bei dem ein Smart komplett und samt Urlaubsgepäck ausbrannte. Ein 26-jähriger Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin aus Aachen waren gerade auf dem Weg zum Gardasee, als sie gegen 13:00 Uhr im Fußraum Qualm aufsteigen sahen. Der Fahrer konnte das Auto gerade noch so auf den Parkplatz lenken und beide Insassen konnten sich ins Freie retten. ...

mehr