Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Brand auf Parkplatz an der BAB 61 - technischer Defekt als Ursache

A61, Parkplatz Steingewann (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2026, geriet gegen 10:40 Uhr auf dem Parkplatz "Steingewann" an der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz ein abgestellter PKW in Brand. Der Parkplatz liegt zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bad Kreuznach.

Der Fahrer und seine Beifahrerin hatten das Fahrzeug zuvor verlassen und blieben unverletzt. Weitere Sachschäden entstanden nicht. Die Brandursache war ein technischer Defekt.

Die alarmierte Feuerwehr von der VG Sprendlingen / Gensingen konnte den Brand zügig löschen. Die Zufahrt zum Parkplatz musste für circa 45 Minuten gesperrt werden.

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