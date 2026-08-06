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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Berauscht und zu schnell auf Autobahn unterwegs

A 61/Kettenheim (ots)

Im Rahmen einer Provida-Streife zur Überwachung der Geschwindigkeit fiel den Beamten am 5.8.2026 gegen 23:06 Uhr auf der A 61 in Höhe Kettenheim ein PKW Audi auf, der bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde teilweise mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde geführt wurde. Bei der folgenden Kontrolle des 22-jährigen Fahrers stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zudem fest, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Bei dem 22-Jährigen zeigten sich typische Anzeichen. Da auch ein Vortest positiv verlief, musste der junge Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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