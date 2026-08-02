Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW brennt völlig aus

A61 - Westhofen (ots)

Am Sonntag, 02.08.2026, kam es auf dem Autobahnrastplatz Rotenstein auf der BAB 61 zu einem Fahrzeugbrand, bei dem ein Smart komplett und samt Urlaubsgepäck ausbrannte. Ein 26-jähriger Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin aus Aachen waren gerade auf dem Weg zum Gardasee, als sie gegen 13:00 Uhr im Fußraum Qualm aufsteigen sahen. Der Fahrer konnte das Auto gerade noch so auf den Parkplatz lenken und beide Insassen konnten sich ins Freie retten. Kurz darauf stand der Smart auch schon in Vollbrand. Zeit um Hab und Gut zu retten blieb den beiden nicht. Jedoch blieben sie bis auf ein paar angesengte Haare unversehrt. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wonnegau konnte den Brand, welcher auch auf das angrenzende Gestrüpp überging, löschen. Dabei entwickelte sich eine weiße Rauchwolke, die auch von der Autobahn aus zu sehen war. Das völlig ausgebrannte Auto musste abgeschleppt werden. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde der Fahrbahnbelag beschädigt. Der Parkplatz Rotenstein bleibt daher bis auf Weiteres gesperrt.

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