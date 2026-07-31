Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Panne deckt Straftaten auf

A 61/Gensingen (ots)

Ein unzuverlässiges Auto überführte einen 39-Jährigen, der am 30.07.2026 gegen 14:15 Uhr auf der A 61 bei Gensingen liegen geblieben war. Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation den liegengebliebenen PKW mit einer Panne. Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim stellten bei dem 39-Jährigen dann bei der näheren Überprüfung fest, dass dieser nicht nur über keine Fahrerlaubnis verfügte, sondern zudem auch eine Atemalkoholkonzentration von ca. 1,2 Promille aufwies. Der Wagen des 39-Jährigen wurde abgeschleppt. Er selbst musste mit zur Blutprobe. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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