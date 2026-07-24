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POL-VDMZ: Angebot der VD Mainz: Wohnmobil oder Wohnwagen verwiegen

POL-VDMZ: Angebot der VD Mainz: Wohnmobil oder Wohnwagen verwiegen
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A61 (ots)

Anlässlich der Ferien und des damit einhergehenden Ferienreiseverkehrs wird die Verkehrsdirektion Mainz am Sonntag, den 02.08.2026 auf der BAB 61, FR Ludwigshafen, TRA Wonnegau-West im Zeitraum von 9-14 Uhr eine Kontrolle von Wohnmobilen und Gespannen mit Wohnanhängern durchführen. Dabei sollen die Insassen über mögliche Mängel bei der Ladungssicherung sowie zum Thema Achslasten und Gewichte aufgeklärt werden.

Zudem besteht für Interessierte die Möglichkeit das eigene Wohngespann oder -mobil kostenlos mittels polizeieigener Radlastwaagen verwiegen zu lassen. So kann man beispielsweise relativ genau herausfinden, was das tatsächliche Leergewicht des eigenen Fahrzeugs ist. Häufig ist es nämlich so, dass das in der Zulassungsbescheinigung angegebene Leergewicht, durch die Anbringung oder den Einbau von Zusatzausstattung etc. von dem tatsächlichen Leergewicht abweicht.

Wir laden Sie deshalb herzlich ein dieses Angebot wahrzunehmen, gerne beraten wir Sie auch zu den o.g. Themen.

Wir bitten Sie, wenn möglich, sich vorher bei uns per E-Mail mit ungefährer Zeitangabe anzumelden, um vor Ort mögliche Wartezeiten zu reduzieren. E-Mail: vdmainz.ggup@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06732 912-0
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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