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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Personenschaden - zwei Folgeunfälle im Rückstau

Bingen am Rhein (ots)

Am Samstag, den 18.07.2026, ereignete sich gegen 11:28 Uhr auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor der Anschlussstelle Bingen-Mitte ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammenstoß liefen Betriebsstoffe aus.

Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Zwei Beteiligte erlitten leichte Verletzungen, eine Person wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Koblenz für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden.

Infolge des entstandenen Rückstaus kam es zu zwei weiteren Verkehrsunfällen. Diese stehen nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zusammenhang mit dem Rückstau infolge der Vollsperrung. Hierbei kam es jedoch lediglich zu leichten Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919 0

www.polizei.rlp.de/vd.mainz

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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