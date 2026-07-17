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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Im Rahmen einer zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 22-jährigen PKW-Fahrer Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Polizisten kontrollierten den jungen Mann am 16.06.2026 gegen 23:25 Uhr an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim an der A 61. Ein Vortest verlief positiv und der junge Mann räumte auch ein, dass er und seine beiden 23-jährigen Mitfahrer im Urlaub Drogen konsumiert hatten. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er für die Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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