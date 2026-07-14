Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alzey - BAB 61, Weiterfahrt von LKW aufgrund mehrerer Verstöße untersagt

Alzey (ots)

Einem 7,5 Tonnen LKW wurde am Dienstagnachmittag die Weiterfahrt durch Kräfte des Kontrolltrupps für gewerblichen Güter- und Personenverkehr der Verkehrsdirektion Mainz aufgrund einer Überladung und technischer Mängel untersagt.

Zunächst wurde der LKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fielen schnell die ersten Unstimmigkeiten auf. Bereits anhand der auf den Ladepapieren angegebenen Gewichte der Ladung war eine Überladung ersichtlich. Zudem konnte durch eine Steuergerätediagnose Fehler im Ad-Blue-System erkannt werden.

Beides wurde im Anschluss per Verwiegung bzw. Auswertung bei einer Werkstatt bestätigt.

Es lag eine Überladung von 1140kg vor. Anstatt der erlaubten 7500kg lag das Gewicht des LKW bei 8640kg.

Zudem war die Ad-Blue-Anlage bereits seit über 200 Tagen defekt bzw. ohne korrekte Funktion. Dies hat zur Folge dass die Abgaswerte nicht mehr der Norm entsprechen und die Maut in der Folge nicht korrekt entrichtet wird.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren mit dem Ziel der Vermögensabschöpfung werden nun eingeleitet.

Da das frachtführende Unternehmen den Kräften aus der Vergangenheit bereits bekannt war und bereits ähnlich gelagerte Verstöße begangen hatte, wurde nicht nur die Weiterfahrt untersagt, sondern der LKW mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Dies soll weitere Verstöße verhindern.

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