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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Überholmanöver auf PKW geprallt

A 63/Freimersheim (ots)

Beim Versuch, einen vorausfahrenden PKW zu überholen, prallte am 05.07.2026 gegen 15:35 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW Jaguar in das Heck des vorausfahrenden VW. Dabei befuhren beide PKW die A 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, als der 34-Jährige zum Überholen ansetzte. Dies misslang aus bisher nicht bekannten Gründen und der Mann prallte mit seinem Auto in das Heck des vorausfahrenden VW einer 70-Jährigen. Diese und auch ihr 76-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der VW wurde stark im Heckbereich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 12.000 Euro. Der 34-Jährige erlitt beim Aufprall leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Den Schaden am Jaguar schätzt die Polizei auf ca. 25.000 Euro. Der Jaguar war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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