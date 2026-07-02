Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Wegen geplatztem Reifen mehrfach in die Schutzplanke geprallt

A 63/Marnheim (ots)

Weil ein Reifen seines PKW platzte, kam ein 63-Jähriger am 1.7.2026 gegen 12:50 Uhr auf der A 63 ins Schleudern und prallte mehrfach in die Mittelschutzplanke. Dabei befuhr der Mann die A 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, als in Höhe Marnheim an seinem BMW aus nicht bekannten Gründen hinten rechts der Reifen platzte. Aufgrund dessen kam der 63-Jährige ins Schleudern und prallte mit dem Fahrzeugheck in die Mittelschutzplanke. Anschließend drehte sich der PKW und prallte mit der Front nochmals in die Mittelschutzplanke. Der Mann blieb unverletzt, allerdings entstand an seinem Wagen erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf ca. 40.000 Euro schätzt.

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