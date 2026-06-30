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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten führt zu Fahrbahnsperrung

Mainz, A60 AD Mainz (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr kam es auf der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem folgenschweren Auffahrunfall zwischen einer 79-Jährigen und einem 27-Jährigen. Die Frau hatte einen technischen Defekt am Fahrzeug, sodass sie auf Höhe des Autobahndreieck Mainz nur mit langsamer Geschwindigkeit auf dem rechten Fahrstreifen fahren konnte. Der hinter ihr fahrende 27-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Darmstadt musste für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132-9500
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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