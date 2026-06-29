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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeugbrand A61 Abfahrt Bingen/Gensingen

A61 Bingen (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:50 Uhr kam es, auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Anschlussstelle Bingen-Mitte, zu einem Fahrzeugbrand.

Der 59-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Sprinters bemerkte in Höhe der AS Dorsheim, dass sein Fahrzeug sich auf der vorderen linken Seite stark erhitzte und anschließend in diesem Bereich eine Rauchentwicklung entstand. Unabhängige Zeugen bestätigten, dass sie bei dem Verantwortlichen einen Funkenschlag am linken Vorderreifen wahrgenommen hatten. Der Fahrzeugführer fuhr an der AS Bingen-Mitte Abfahrt Gensingen ab und konnte unverletzt das Fahrzeug verlassen. Anschließend geriet der Sprinter in Vollbrand. Der Gesamtschaden lag bei ca. 8.000 Euro.

Durch die starken Rauchentwicklungen und dem Auslaufen von Betriebsstoffen musste die Abfahrt Gensingen auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen komplett gesperrt werden. Des Weiteren wurde die Auffahrt auf die BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen an der L400 gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bingen waren mit 19 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Anschließend sicherte die Autobahnmeisterei Emmelshausen, bis zur Bergung des Transporters und der Reinigung der Fahrbahn, ab. Die Sperrung wurde um 11:15 Uhr aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

PASt Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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