Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall mit verletztem Kind

A 643 / AS Mainz-Gonsenheim (ots)

Ein 37-Jähriger und ein 34-Jähriger befuhren am 21.08.2025 gegen 07:35 Uhr den rechten Fahrstreifen der A 643 zwischen der Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim und dem Autobahndreieck Mainz. Auf Grund stockenden Verkehrs musste der 34-Jährige sein Fahrzeug abbremsen. Der 37-Jährige übersah dies und fuhr dem Fahrzeug des 34-Jährigen ungebremst auf. Das Fahrzeug wird durch den Aufprall auf ein auf dem linken Fahrstreifen befindliches Fahrzeug einer 59-Jährigen aufgeschoben. Der 37-Jährige Unfallverursacher sowie dessen 10-jähriges Kind auf dem Beifahrersitz wurden durch den Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide waren nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt. Die Fahrzeugführer der beiden vorausfahrenden Fahrzeuge wurden ebenfalls leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf 25.000 EUR schätzt. Für die Unfallaufnahme und die Arbeit des Rettungsdienstes musste der rechte Fahrstreifen der A 643 in Fahrtrichtung des Autobahndreiecks Mainz zwischenzeitlich gesperrt werden. Dabei kam es auf Grund von Schaulustigen, welche zum Teil Videoaufnahmen von der Unfallörtlichkeit fertigten, zu Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06732 912-0
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 20.08.2025 – 07:30

    POL-VDMZ: Unfall in Autobahnzufahrt

    A 61/Gensingen (ots) - Ein 19-Jähriger kam am 20.08.2025 gegen 00.35 Uhr in der Überleitung von der B 41 zur A 61 in Richtung Norden nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die linke Schutzplanke. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Seine 18-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An seinem PKW entstanden erhebliche ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 07:38

    POL-VDMZ: Abfahrkontrollen; mehrere Trucker müssen stehen bleiben

    A 61/Wonnegau (ots) - Mit fast 1,3, fast 1,65 und ca. 2,01 Promille Alkohol in der Atemluft mussten drei 53-, 56- und 58-jährige LKW-Fahrer ihre Fahrzeuge stehen lassen, die Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Abend des 17.8.2025 vor Ende des Wochenendfahrverbots kontrolliert hatten. Die Beamten überprüften die Fahrer auf dem Gelände der Tank- und ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 07:36

    POL-VDMZ: Auffahrunfall im Rückreiseverkehr

    A 61/Gau-Bickelheim (ots) - Ein 58-Jähriger und ein 74-Jähriger befuhren am 17.08.2025 gegen 11:30 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. In Höhe Gau-Bickelheim musste der 58-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Der 74-Jährige fuhr aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstands auf und prallte in das Heck des Autos des 58-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde die 48-jährige Beifahrerin des 58-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde ...

    mehr
