POL-VDMZ: Unfall nach Bremsvorgang aufgrund einer Geschwindigkeitsmessung

Gau-Bickelheim (ots)

Nach Erblicken eines Geschwindigkeitsmessanhängers auf der A61 in Fahrtrichtung Süden bremst der 30-jährige Fahrer eines LKW stark ab und kommt daraufhin ins Schleudern, kollidiert mit der Seitenschutzplanke und kommt anschließend auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 70-jährige Fahrer eines nachfolgenden PKW kann nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidiert mit dem LKW. Beide Fahrzeugführer werden nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 12000 Euro. Die an den Schutzplanken und der Fahrbahnoberfläche entstandenen Schäden können noch nicht beziffert werden.

