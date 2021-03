Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Trucker müssen stehen bleiben

Rheinhessen/Gau-Bickelheim (ots)

In den späten Abendstunden des 14.2.2021 führten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erneut Abfahrtskontrollen zum Ende des Wochenend-Fahrverbotes für LKW durch. Kontrolliert wurde entlang der A 61 auf den Park- und Rastplätzen Menhir, Hauxberg, Wonnegau-West und Wonnegau-Ost. Dabei wurden die LKW-Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Die Beamten überprüften insgesamt 85 Fahrer. In 12 Fällen waren die festgestellten Atemalkoholwerte so hoch, dass die Abfahrt nicht gestattet werden konnte. Der höchste festgestellte Wert lag bei ca. 1,58 Promille.

