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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn mit einer leichtverletzten Person

Mainz (ots)

Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin befährt am 19.06.2026 gegen 16:00 Uhr die Saarstraße stadtauswärts auf dem linken von zwei Fahrstreifen, parallel dazu fährt eine Straßenbahnlinie in gleicher Fahrtrichtung. Als sich von hinten ein Fahrzeug mit Sondersignalen nähert, möchte die Fahrzeugführerin nach links ausweichen, um die Bildung der Rettungsgasse zu ermöglichen und übersieht hierbei die neben ihr fahrende Straßenbahn. Durch den Zusammenstoß wird der Pkw der Unfallbeteiligten so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist und die Fahrzeugführerin wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch die Unfallaufnahme kommt es zu nicht zu verhindernden Verkehrsbeeinträchtigungen, alle Insassen der Straßenbahn bleiben unverletzt und die Bahn ist weiterhin fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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