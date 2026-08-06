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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2026, ereignete sich gegen 08:45 Uhr im Einmündungsbereich der Bosenheimer Straße/Möbusstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriger Junge schwer verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen lief das Kind aus der Möbusstraße kommend in Richtung Bosenheimer Straße. Ohne vor der Einmündung anzuhalten oder auf den fließenden Verkehr zu achten, überquerte der Junge unvermittelt die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die Bosenheimer Straße aus Richtung Wilhelmstraße kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. Trotz einer unmittelbar eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindert werden.

Durch den Zusammenstoß wurde der Siebenjährige mehrere Meter auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Er erlitt nach derzeitigen Kenntnisstand schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bosenheimer Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-0 oder per E-Mail an pibadkreuznach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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