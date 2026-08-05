Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbruch im Stadtgebiet Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstagmittag, 04.08.2026 wurde der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in der Doktor-Karl-Aschoff-Straße ein Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die bislang unbekannten Täter gelangen am 04.08.2026 im Zeitraum von 11:00 - 11:57 Uhr auf derzeit ungeklärte Weise in das mehrstöckige Wohnanwesen. Im ersten Stock hebelten sie eine Wohnungstür auf, um hierin nach potenziellem Diebesgut zu suchen. Es entstand erheblicher Sachschaden an der betroffenen Tür. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus der Wohnung Dokumente und schriftlichen Unterlagen entwendet.

Die Wohnungsmieterin kehrte um 11:57 Uhr heim und sah drei junge Frauen, die ihr im Treppenhaus entgegenkamen und unmittelbar darauf das Anwesen verließen. Diese Personen konnten weder als Mieterinnen, noch als Besucherinnen identifiziert werden, wie sich durch eine später durchgeführte Hausbewohnerbefragung ergab. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um die Tatverdächtigen handelt, die wie folgt beschrieben wurden:

- ca. 20 Jahre alt - südländisches Aussehen - "normale" Figur und Größe - alle 3 Frauen sind dunkelhaarig - eine Frau hatte langes, nach hinten gebundenes Haar - die beiden anderen Frauen trugen kürzeres Haar - alle drei Personen trugen helle Bekleidung und flache helle Schuhe, vermutlich Sneakers - eine Frau führte eine helle Handtasche mit sich

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalinspektion Bad Kreuznach geführt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131/6531164, Email: ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der potenzielle Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat zu der oben angegebenen Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Tatortbereich oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671/8811-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell