PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2026, kam es gegen 20:19 Uhr auf der Bundesstraße 48 im Bereich der Straße Brückes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Der 27-jährige Fahrer eines PKW befuhr die Straße Brückes (B48) aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung B41. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer auf dem Gehweg befindlichen Straßenlaterne und kam anschließend zum Stillstand. Die Straßenlaterne wurde durch den Aufprall vollständig aus ihrer Verankerung gerissen und erheblich beschädigt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 10.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen einer Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv. Daraufhin wurde dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 01.08.2026 – 02:05

    POL-PDKH: Rücksicht statt Risiko - Drängeln und Rasen können schnell zur Strafanzeige führen

    Bad Kreuznach (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am Freitagabend gegen 22:25 Uhr ein schwarzer Mercedes-Benz der E-Klasse im Bereich der Gensinger Straße/Viktoriastraße in Bad Kreuznach festgestellt. Das Fahrzeug fiel den eingesetzten Polizeibeamten zunächst durch einen äußerst geringen Sicherheitsabstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug auf. Aufgrund ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 01:20

    POL-PDKH: Polizeieinsatz nach Betreten eines fremden Hauses

    Bad Kreuznach (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 21:00 Uhr in einem Wohngebiet in Bad Kreuznach zu einem versuchten Eindringen in ein Wohnhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 54-jähriger Mann aus Bad Kreuznach, über eine offenbar nicht vollständig verschlossene Haustür, das Wohnhaus einer Familie. Die 29-jährige Bewohnerin bemerkte den Unbekannten sofort, forderte ihn lautstark auf, das Haus zu ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 20:23

    POL-PDKH: Verkehrsunfall - Vollsperrung des Neupfälzer Wegs in 55442 Stromberg

    Bad Kreuznach (ots) - Am Freitag, den 31.07.2026 ereignete sich um 14.12 Uhr ein Verkehrsunfall in 55442 Stromberg im Neupfälzer Weg. Die Fahrerin eines PKW befuhr den Neupfälzer Weg in Fahrtrichtung Schindeldorf. In Höhe des Panorama-Bads kam sie auf gerader Strecke vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin konnte aufgrund des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren