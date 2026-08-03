Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 02.08.2026, kam es gegen 20:19 Uhr auf der Bundesstraße 48 im Bereich der Straße Brückes zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Der 27-jährige Fahrer eines PKW befuhr die Straße Brückes (B48) aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung B41. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer auf dem Gehweg befindlichen Straßenlaterne und kam anschließend zum Stillstand. Die Straßenlaterne wurde durch den Aufprall vollständig aus ihrer Verankerung gerissen und erheblich beschädigt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 10.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen einer Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv. Daraufhin wurde dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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