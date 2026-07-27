Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und drei Fußgängern

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, den 27.07.2026, kam es gegen 15:36 Uhr im Bereich der Fußgängerampel an der Kreuzung Wilhelmstraße/Salinenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und drei Fußgängern. Dabei wurden insgesamt vier Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Radfahrer die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Hochstraße und missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Zeitgleich überquerten drei Fußgänger die Fahrbahn bei Grünlicht der Fußgängerampel. Der Radfahrer erkannte die drei Personen offenbar zu spät und kollidierte mit ihnen. Durch den Zusammenstoß stürzten alle Beteiligten zu Boden. Eine Fußgängerin erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der Radfahrer sowie die beiden weiteren Fußgänger wurden leicht verletzt. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten Passanten sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr Erste Hilfe. Zwei der Fußgänger wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Hochstraße für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

Während des Einsatzes kam es zu einem erhöhten Personenaufkommen. Mehrere Schaulustige behinderten die Einsatzmaßnahmen, indem sie die Unfallaufnahme filmten. Gegen diese Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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