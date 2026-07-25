Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Seniorin verwechselt Fahrzeug - kurze Spritztour endet an Tankstelle Langenlonsheim

Langenlonsheim (ots)

Manchmal liegen Autoschlüssel nicht in der Jackentasche, sondern - ganz praktisch - bereits im Auto. Genau das führte am Freitagnachmittag, den 24.07.2026, zu einem eher ungewöhnlichen Polizeieinsatz.

Während eine Fahrzeughalterin gegen 17:30 Uhr nach ihrem Einkauf die Einkäufe aus ihrem Pkw auslud, ließ sie den Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug stecken. Diesen günstigen Moment nutzte eine 77-jährige Frau, die offenbar davon ausging, es handele sich um ihr eigenes Auto. Sie stieg ein und fuhr davon. Die unfreiwillige Spritztour endete wenig später an einer Tankstelle, wo die Seniorin anhielt und den Verkaufsraum betrat. Die hinterhereilende Fahrzeughalterin gelang es, die Frau bis zum Eintreffen der Polizei in ein Gespräch zu verwickeln. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte eine altersbedingte Verwirrtheit dazu geführt haben, dass die 77-Jährige den fremden Pkw mit ihrem eigenen verwechselte. Der Sohn der Seniorin konnte verständigt werden und kümmerte sich um seine Mutter. Gegen die 77-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs eingeleitet. Unabhängig davon wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Die Polizei nimmt den Vorfall mit einem Augenzwinkern zum Anlass, daran zu erinnern: Wer sein Fahrzeug verlässt, sollte den Schlüssel stets an sich nehmen - das verhindert nicht nur Gelegenheiten für Diebe, sondern erspart mitunter auch unfreiwillige Fahrzeugwechsel.

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