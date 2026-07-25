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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitagnachmittag, den 24.07.2026, gegen 17:50 Uhr, kam es in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit anschließenden Verkehrsbehinderungen.

Eine 76-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach befuhr mit ihrem roten VW T-Roc die Dr.-Konrad-Adenauer-Straße aus Richtung Charles-de-Gaulle-Straße kommend in Fahrtrichtung Bosenheimer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Fahrbahnteiler auf. Das Fahrzeug verkeilte sich hierbei derart, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Durch den Unfall entstand sowohl am Fahrzeug als auch am Fahrbahnteiler Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Dr.-Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Bosenheimer Straße zeitweise voll gesperrt werden. Zur Bergung des Fahrzeugs war zudem eine kurzzeitige Sperrung der Gegenfahrbahn erforderlich. Aufgrund des einsetzenden Feierabendverkehrs kam es im gesamten Umfeld über einen Zeitraum von rund einer Stunde zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 19:00 Uhr konnten sämtliche Sperrmaßnahmen aufgehoben und die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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