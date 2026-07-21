PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Auseinandersetzung am Bourger Platz mit einer leicht verletzten Person

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, den 21.07.2026 kam es gegen 17:40 Uhr am Bourger Platz in Bad Kreuznach zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen und einem 26-jährigen Mann.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen die beiden Beteiligten aufgrund persönlicher Streitigkeiten aufeinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung versuchten sie, sich gegenseitig mittels Pfefferspray sowie Messern zu verletzen.

Ein Beteiligter erlitt hierbei leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide Beteiligte festgestellt werden. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurden beide Beteiligte entlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen, insbesondere wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 15:13

    POL-PDKH: Verletzter Fahrgast nach Gefahrenbremsung - Polizei sucht Zeugen

    Bad Kreuznach (ots) - Am 20.07.2026 gegen 11:30 Uhr kam es auf der Straße Saline Theodorshalle zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg zu einem Verkehrsvorfall, bei dem eine 60jährige Frau verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Kleinwagens die Saline Theodorshalle aus Bad Kreuznach ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 04:53

    POL-PDKH: Radfahrer nach Angriff verletzt - Täter flüchtet mit Fahrrad

    Bad Kreuznach (ots) - Am Donnerstag, den 16. Juli 2026, kam es gegen 21:55 Uhr, auf dem Radweg zwischen der Magister-Faust-Gasse und der Wasserstraße in Bad Kreuznach zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Fahrradfahrern infolge eines Überholvorgangs. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation. Der bislang unbekannte Täter griff den 51-jährigen Mann an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren