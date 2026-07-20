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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verletzter Fahrgast nach Gefahrenbremsung - Polizei sucht Zeugen

Bad Kreuznach (ots)

Am 20.07.2026 gegen 11:30 Uhr kam es auf der Straße Saline Theodorshalle zwischen Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg zu einem Verkehrsvorfall, bei dem eine 60jährige Frau verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Kleinwagens die Saline Theodorshalle aus Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Bad Münster am Stein-Ebernburg. Kurz vor einem dort befindlichen Fußgängerüberweg bremste der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache stark ab. Der unmittelbar nachfolgende Linienbus musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach Angaben des 40jährigen Busfahrers habe kein erkennbarer Grund für das Bremsmanöver vorgelegen. Auch die Fahrgäste konnten keine Angaben dazu machen. Zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Bus kam es nicht. Durch die Gefahrenbremsung stürzte eine im Bus befindliche 60jährige Seniorin mit ihrem Rollator und schlug mit dem Kopf gegen eine Haltestange. Hierbei erlitt sie eine Platzwunde und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen handeln. Das amtliche Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den grauen Kleinwagen beziehungsweise dessen Fahrer geben können, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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